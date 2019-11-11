БРЮССЕЛЬ, 11 ноя — ПРАЙМ. Совет ЕС одобрил в понедельник законодательные рамки, которые позволят применять санкции против физических или юридических лиц, причастных к буровым работам в районе кипрского шельфа.

"Сегодня Совет одобрил рамочный инструмент ограничительных мер в ответ на несанкционированное бурение Турцией в Восточном Средиземноморье. Эти рамки позволят применять санкции в отношении физических или юридических лиц, ответственных за несанкционированное бурение углеводородов в Восточном Средиземноморье или причастных к нему", — говорится в сообщении.

Санкции будут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено предоставлять средства перечисленным лицам.

Отношения Греции и Турции резко обострились в последние месяцы из-за решения Анкары начать бурение и разведку месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра. Турция также ставит под сомнение право Греции на разработку месторождений возле ее восточных островов.

В середине октября главы МИД стран ЕС согласовали в Люксембурге введение санкционного режима против Турции и поручили подготовить меры против причастных к этой деятельности.