МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Счетная палата РФ считает маловероятным достижение прогноза правительства РФ по росту экономики в 2019 году в 1,3%, прогнозирует рост около 1%, заявила зампредседателя палаты Галина Изотова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. СП: Объем неисполненных расходов бюджета в 2019 году может достичь 1 трлн рублей

"Больше всего нас беспокоит ожидаемый темп роста ВВП. За первые полгода ВВП вырос всего на 0,7%. Чтобы достичь целевого показателя 1,3% (обновленный в сентябре прогноз правительства РФ — ред.), во втором полугодии его рост должен ускориться до 1,9%. Мы считаем, что это маловероятно и в том числе с учетом высокой базы 2018 года", — сказала она.

К концу текущего года Счетная палата не видит явного ускорения инвестиций и оборота розничной торговли, добавила Изотова.

"Мы считаем, что в этом году рост экономики составит около 1%. И на днях похожую оценку дали эксперты Банка России", — отметила она.

Ранее в ноябре департамент ЦБ оценил рост экономики РФ в 2019 году на уровне 0,8–1%, что ближе к нижней границе официального прогноза Банка России. По итогам октябрьского заседания совета директоров по ключевой ставке ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году в интервале 0,8-1,3%.