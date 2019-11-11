МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-сентябре 2019 года составил 9,049 миллиарда долларов, сократившись на 16,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В том числе экспорт из РФ на Украину составил 5,402 миллиарда долларов (снижение на 19,6%), импорт в РФ с Украины — 3,647 миллиарда (снижение на 10,2%). Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 1,9% с 2,2% годом ранее.

Оборот внешней торговли между Россией и Турцией в январе-сентябре 2019 года вырос на 1,5% в годовом выражении и составил 19,593 миллиарда долларов. Экспорт из РФ в Турцию составил 16,134 миллиарда долларов (снижение на 0,9%), импорт РФ из Турции — 3,459 миллиарда долларов (рост на 14,2%). Доля Турции в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 4% с 3,9% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-сентябре 2019 года сократился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 202,328 миллиарда долларов, свидетельствуют данные ФТС. В том числе экспорт из России в ЕС снизился за эти три квартала на 7,1% и составил 139,59 миллиарда долларов, импорт в РФ из ЕС сократился на 5,3%, до 62,738 миллиарда. Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде сократилась до 41,7% с 43,2% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-сентябре 2019 года увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 79,042 миллиарда долларов. Экспорт из России в Китай снизился на 0,1% и составил 40,373 миллиарда долларов, импорт в РФ из Китая увеличился на 1,1%, до 38,669 миллиарда долларов. Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла до 16,3% с 15,7% годом ранее.

Оборот внешней торговли между Россией и США в январе-сентябре 2019 года увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 19,379 миллиарда долларов, сообщает ФТС. Экспорт из РФ в США составил 9,472 миллиарда долларов (рост на 10,2%), импорт в РФ из США — 9,908 миллиарда (рост на 5,4%). Доля США в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении выросла до 4% с 3,6%.