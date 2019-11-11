МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Новым гендиректором "Ашан Ритейл Россия" назначен Йоханнес Толай, он сменит на этом посту Франсуа Реми, руководившего компанией с июля 2017 года, говорится в пресс-релизе ритейлера.

По словам президента Auchan Retail Эдгара Бонта, под руководством Реми российское подразделение, стратегическое для группы, стало развиваться в направлении модели, которая больше соответствует ожиданиям российских потребителей. "Я поздравляю Йоханнеса Толая с новым этапом в его карьере. Его знания в области продуктового ритейла в России и его признанная экспертиза в бизнес-среде станут важными активами для "Ашан Ритейл Россия" на ближайшие годы", — сказал Бонт, слова которого приводятся в сообщении.

Толай работает на рынке российского ритейла уже 17 лет. Ранее он занимался развитием сети гипермаркетов "Глобус" в РФ. После этого он, в частности, занимал должность коммерческого директора Х5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") и входил в правление ритейлера.

"Ашан Ритейл Россия", работающая на российском рынке с 2002 года, сегодня сталкивается с рядом вызовов по отношению к своей бизнес-модели в условиях возросшей конкуренции на фоне резкого падения потребительского спроса после кризиса 2014 года. C учетом сложной ситуации резкого снижения продаж, приоритет компании на 2019-2020 годы — достижение наиболее эффективных результатов", — отмечается в сообщении "Ашана".

Кроме того, по мнению компании, она должна реагировать на глобальные изменения предпочтений российских покупателей.

"Ашан Ритейл Россия" — российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года, это один из крупнейших по объему продаж ритейлеров в России. "Ашан Ритейл Россия" управляет магазинами четырех форматов: гипермаркетами, суперсторами, супермаркетами и магазинами формата "у дома". Сейчас сеть компании в РФ насчитывает 283 магазина.