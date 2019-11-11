МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "ФК Открытие" по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла в годовом выражении почти на 40% и составила 43,123 миллиарда рублей, сообщается в отчете кредитной организации.

Активы банка по состоянию на 30 сентября 2019 года составили 2,986 триллиона рублей, что на 36% больше, чем по состоянию на конец 2018 года. Обязательства на эту же дату составили 2,522 триллиона рублей, увеличившись на 34%.

ЦБ в 2017 году взял на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора "Открытие" и Бинбанк. В начале февраля 2018 года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли плохих и непрофильных активов. Юридически объединение завершилось 1 января 2019 года. Второго июля 2019 года совет директоров Банка России принял решение о завершении санации банка "Открытие".