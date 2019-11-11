МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник снижаются на вернувшихся опасениях за торговое соглашение США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.50 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,29%, до 27601,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 8443,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 3082,3 пункта.

Инвесторы торгуют с осторожностью на фоне комментариев президента США Дональда Трампа по поводу торгового соглашения с Китаем. Как сообщают СМИ, 9 ноября Трамп заявил, что переговоры продвигаются медленнее, чем бы ему хотелось, и что соглашение состоится, только если это будет "правильная сделка" для Америки.

Кроме того, 8 ноября Трамп заявил, что речи о полной отмене импортных пошлин США на продукцию из КНР не идет, хотя такое желание высказала китайская сторона. Официальный представитель министерства торговли Китая заявил 7 ноября, что обе стороны договорились о поэтапной отмене повышения тарифов в рамках соглашения.

Аналитик MUFG Bank Ли Хардман, чье мнение проводит агентство Франс Пресс, считает что "рынки стали более осторожными в отношении потенциального положительного воздействия на глобальный экономический рост частичной торговой сделки США и Китая".

Трейдеры также ожидают данных об инфляции в Штатах, которые будут опубликованы в среду. Аналитики прогнозируют, что показатель в октябре в годовом выражении остался на уровне сентября в 1,7%, а в месячном увеличился до 0,3% с 0,1% в сентябре.