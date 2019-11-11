МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. Совет директоров ГМК "Норильский никель" на заседании в понедельник рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за январь-сентябрь 2019 года в размере 604,09 рубля на одну обыкновенную акцию (около 9,48 доллара по курсу ЦБ РФ), следует из сообщения компании.

Внеочередное собрание акционеров по данному вопросу назначено на 16 декабря, реестр на участие будет закрыт 22 ноября. Общая сумма выплат может составить порядка 95,59 миллиарда рублей (около 1,5 миллиарда долларов). Датой закрытия реестра на получение дивидендов предлагается определить 27 декабря текущего года.

В текущем году "Норникель" уже утверждал дивиденды — по итогам первого полугодия в размере 883,93 рубля на обыкновенную акцию. Общая сумма выплат составит порядка 139,88 миллиарда рублей (около 2,1 миллиарда долларов).

В течение 2018 года компания начисляла дивиденды дважды. Финальные выплаты за год были определены в 792,52 рубля на акцию (порядка 125,41 миллиарда рублей, или 1,939 миллиарда долларов в целом), а промежуточные за первое полугодие составили 776,02 рубля на акцию (общий размер — 122,8 миллиарда рублей, или примерно 1,8 миллиарда долларов).

Уставный капитал "Норникеля" состоит из 158,245 миллиона обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Крупнейшими совладельцами ГМК являются структуры ХК "Интеррос" Владимира Потанина (34,6% акций) и ОК "Русал" Олега Дерипаски (27,82%).