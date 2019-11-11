МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ утвердило формы переписных листов Всероссийской переписи населения 2020 года, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.

Всероссийская перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2020 года. По итогам переписи будет сформирована официальная статистическая информация о численности и структуре населения, его распределении по территории России в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом, образовательным уровнем.

"Утверждены формы бланков переписных листов для получения сведений о каждом опрашиваемом лице, постоянно проживающем в России, о жилищных условиях населения, о временно находящихся на территории России, но постоянно проживающих за рубежом лицах", — говорится в сообщении на сайте правительства.

Согласно документу, утверждены три формы бланков переписных листов, которые содержат вопросы к опрашиваемым лицам. Формы бланков сформированы с учётом преимущественного использования электронных переписных листов для представления населением сведений в электронной форме, в том числе через интернет.

Бланк переписного листа формы Л предназначен для получения следующих сведений о постоянно проживающих в РФ лицах: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, семейное положение, количество детей, источники средств к существованию, занятость. Бланк переписного листа формы П — для сбора данных о жилищных условиях населения, в том числе типе жилого помещения, времени постройки дома, размере общей площади, количестве жилых комнат. Бланк формы В содержит вопросы к временно находящимся на территории РФ лицам (пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию).

Утверждение форм бланков способствует получению официальных статистических данных для информационного обеспечения деятельности госорганов и органов местного самоуправления, разработки прогнозов и программ социально-экономического развития РФ, научных исследований в области развития народонаселения и информационного обеспечения общества.