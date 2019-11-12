МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Россия за год улучшила результаты по индексу стоимости бизнеса (Business Value Index) до 28 позиции, поднявшись на одну строчку, говорится в совместном исследовании бизнес-школы "Сколково" и инвестиционной группы UCP.

"Российские результаты в индексе стоимости бизнеса этого года улучшились по сравнению с прошлым годом, во многом, за счёт улучшения макроэкономических показателей: в этом году Россия заняла 28-е место из 30 стран", — отмечают авторы.

Первое место в рейтинге заняли США, сохранив лидерство прошлого года. На второй строчке оказалась Малайзия, которая улучшила позицию на три ступени, на третьей – Канада (минус одна ступень). С четвертой по десятую строчку расположились: Великобритания, ОАЭ, Австралия, Нидерланды, Саудовская Аравия, Германия, Таиланд.

"За 2018 год Россия показала положительную динамику и поднялась на одну ступень вверх. Основные факторы, оказавшие влияние – это значимое снижение инфляции и стабильный рост ВВП. Россия все еще находится в нижнем квартиле индекса, однако мы видим существенный потенциал роста для российского фондового рынка. Мы наблюдаем значительный интерес к российскому фондовому рынку со стороны институциональных инвесторов и физических лиц", — говорится в исследовании.

В то же время авторы отмечают, что "более позитивные результаты других стран, в том числе находящихся на сравнимом с Россией уровне экономического развития, дают надежду, что при достаточных усилиях в правильном направлении – от улучшения бухгалтерских стандартов и совершенствования корпоративного управления до снижения нетарифных барьеров в экономике – пресловутый "российский дисконт" (относительно низкая оценка стоимости компаний – ред.) может быть снижен минимум вдвое".

По мнению "Сколково" и UCP, важными шагами в этом направлении могут стать, в частности, улучшение правоприменительной практики в части защиты прав миноритариев и повышения ответственности директоров, повышение доли прибыли, направляемой на дивиденды, а также снижение уровня соцвзносов для работодателей.