ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя — ПРАЙМ. Инициатива депутата ГД Николая Харитонова о возвращении жителям Дальнего Востока прежнего возраста выхода на пенсию вряд ли будет одобрена, так как другие северные регионы могут также попросить аналогичных условий, а общий эффект от пенсионной реформы в стране может быть снижен, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Харитонов сообщил "Известиям", что он обратился в правительство с инициативой вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. По его словам, это обусловлено высоким оттоком жителей из северных регионов, который заметно вырос после пенсионной реформы.

ИЗМЕНЕНИЯ МОГУТ СНИЗИТЬ ЭФФЕКТ ВСЕЙ РЕФОРМЫ

"Сама по себе мера интересная, было бы неплохо её рассмотреть. Но без комплексного подхода особого эффекта не будет. Как обыватель я – за", — рассказал РИА Новости политолог, заведующий кафедрой журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ Виктор Бурлаков.

Однако, отметил он, если в одном регионе сохранить прежние условия, то целей реформы можно не достичь и нивелировать ее значение.

"Ведь когда мы изменяем условия, то этот эффект подрываем, и не факт, что мы его подрываем пропорционально (внесенным) изменениям", — заметил эксперт.

Что же касается уменьшения оттока населения, то, считает он, нужны комплексные меры, которые улучшат условия жизни людей.

НУЖНЫ ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инициатива депутата Харитонова вряд ли будет принята сейчас, после столь долгих обсуждений пенсионной реформы, полагает директор Института международного бизнеса и экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) профессор Александр Латкин.

"Все надо делать в свое время, в том числе нашему депутатскому корпусу. Сейчас это ни к чему не приведет, поскольку приняли решение год назад — все обсуждали, в том числе в Госдуме, все голосовали. Почему сразу не сохранили (пенсионный возраст для ДФО)?", — сказал он РИА Новости.

"К тому же, люди, например, в Мурманске и Архангельске скажут, что у них тоже суровые условия, надо и им вернуть пенсионный возраст", — добавил Латкин.

Он выразил сомнения в том, что отток населения вырос именно в связи с повышением пенсионного возраста.

"Не верю, что резко вырос отток после повышения пенсионного возраста… Я считаю, что теперь надо искать другие меры, инструменты, с помощью которых можно замедлить и прекратить отток населения", — отметил профессор.

КОМПЕНСАЦИЯ ВАЖНЕЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

С ним в целом солидарен и директор Дальневосточного центра экономики развития ДВФУ Александр Абрамов, который отметил, что изменение пенсионного возраста в РФ — это федеральное мнение и федеральная реформа.

"Если менять (в регионах) — то у каждого будет свой пенсионный возраст? Достаточно большие расчеты проводились федеральным правительством и администрацией президента, поэтому сейчас вдруг "на коленке" что-то менять — для этого должны быть серьезные разработки. А в связи с тем, что мобильность населения в России увеличивается, как все эти моменты будут учтены — не представляется возможным понять. Если, например, человек всю жизнь в Сочи проработал, а потом переехал жить на Чукотку, то какой пенсионный возраст будет у него?", — сказал РИА Новости эксперт.

Он отметил, что поэтому лучше делать акцент не на возраст, а на финансовую компенсацию.

"Не думаю, что игра со сроком выхода на пенсию важна. Здесь важным является то, что должна быть учтена финансовая компенсация за более сложные условия жизни. Для Дальнего Востока и Арктического региона в пенсионном обеспечении должны сохраняться соответствующие коэффициенты, которые на зарплаты распространяются в этих регионах", — добавил Абрамов.