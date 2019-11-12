ЛОНДОН, 12 ноя — Dow Jones. Британская Партия Brexit заявила, что не будет на декабрьских всеобщих выборах конкурировать с Консервативной партией в сотнях контролируемых последней округов, увеличив тем самым шансы на переизбрание нынешнего премьер-министра Бориса Джонсона.

Лидер Партии Brexit Найджел Фарадж объявил, что его партия не будет бороться за 317 мест, которые на парламентских выборах 2017 года получили консерваторы, чтобы избежать раскола в поддерживающем Brexit электорате и помешать противникам выхода из ЕС сформировать коалицию, позволяющую провести новый референдум.

"Я думаю, что наше заявление сегодня предупредит второй референдум, — сказал Фарадж. – Это представляет собой самое важное дело для нашей страны".

После заявления пара британский фунт/доллар США выросла на 0,8%.

Такое решение означает что Фарадж отказался от прежнего ультиматума. Ранее в ноябре он заявил, что его партия будет претендовать на все 650 мест в палате общин, если Джонсон не откажется от согласованной с Брюсселем сделки о разводе.

Как показывают опросы, на выборах партия Brexit могла бы представлять угрозу для консерваторов, помешав Джонсону получить явное большинство в ходе намеченного на 12 декабря голосования. Позиция Фараджа подверглась критике со стороны ряда спонсоров его партии, обвинивших его в том, что раскол электората сторонников выхода из ЕС может подорвать проект Brexit в целом.

Бывший сырьевой трейдер Найджел Фарадж построил политическую карьеру, трансформируя общественное недовольство в протестное голосование. Возглавляя Партию независимости Соединенного Королевства, он вел агитацию против членства в Европейском союзе, хотя сам с 1999 года являлся членом Европейского парламента. Фарадж основал Партию Brexit в апреле. Это стало реакцией на неспособность британского парламента обеспечить выход Великобритании из ЕС. С тех пор ему удалось заручиться поддержкой американского президента Дональда Трампа, который недавно призвал Фараджа и Джонсона к объединению усилий на предстоящих выборах.

Решение Фараджа поможет Джонсону, укрепив позиции Консервативной партии в десятках поддерживающих Brexit округов, где консерваторы имеют лишь небольшое преимущество. "Мы приветствуем осознание Найджелом Фараджем того факта, что формирование еще одного парализованного парламента представляет собой самую большую угрозу для Brexit", — заявил Джонсон.

Между тем партия Фараджа намерена бороться за округа, поддерживающие Лейбористскую и Либерально-демократическую партии, победа в нескольких из которых необходима также и Джонсону для получения явного парламентского большинства.

Лейбористская партия ранее заявляла о намерении договориться об изменении согласованной Джонсоном сделки и поставить ее на голосование на референдуме, одним из вариантов ответа на котором будет сохранение членства в ЕС. Либеральные демократы заявляли, что в случае формирования правительства добьются отказа от Brexit. Учитывая результаты опросов, такая перспектива является крайне маловероятной. При этом они также намерены поддержать второй референдум.

Критика со стороны Фараджа до сих пор создавала консерваторам головную боль, постоянно возвращая внимание к деталям сделки, согласованной Джонсоном с ЕС в октябре. Между тем основная идея предвыборной кампании Джонсона до сих пор заключалась в необходимости довести Brexit до конца. Вопрос же о преимуществах согласованной им сделки премьер-министр предпочитает не поднимать.

Британское правительство пока не опубликовало экономический анализ последствий разрыва Великобританией тесных связей со своим крупнейшим торговым партнером. Лейбористы утверждают, что развод повредит экономике страны. Более того, его результатом станет создание таможенной и регуляционной границы в Ирландском море, что сам Джонсон ранее называл неприемлемым для единства страны.

Фарадж критиковал сделку за то, что она всего лишь открывает путь к продолжению переговоров с Брюсселем, не обеспечивая возможности быстрого разрыва с торговым союзом. Сделка Джонсона предполагает, что Великобритания, по сути, будет продолжать соблюдать правила ЕС до тех пор, пока не подпишет с блоком торговое соглашение. Переходный период при этом может затянуться до 2022 года. "Это совсем не Brexit", — заявил Фарадж на прошлой неделе.

После ультиматума Фараджа министры консервативного правительства ужесточили риторику. Джонсон пообещал согласовать торговую сделку с ЕС к концу 2020 года. Если к этому сроку она согласована не будет, Великобритания может просто разорвать отношения с крупнейшим торговым союзником, заявил он.

Джонсон также пообещал, что торговая сделка с ЕС позволит Великобритании освободиться от европейских правил и требований. "Это уже чуть больше похоже на тот Brexit, за который мы голосовали", — сказал Фарадж в понедельник толпе аплодирующих сторонников.

Консервативной партии также предстоит решить непростую задачу завоевания поддержки в рабочих округах, традиционно поддерживающих Лейбористскую партию. Джонсон рассчитывает на то, что доведение эпопеи с Brexit до конца сегодня беспокоит избирателей больше, нежели история их политической принадлежности. За эти округа консерваторам придется бороться еще и с Партией Brexit.

Фарадж признал, что для того, чтобы продолжать оказывать на консерваторов давление, его партии необходимо на предстоящих выборах выиграть места в парламенте. Собственную кандидатуру он не выдвигает. Фарадж безуспешно пытался стать членом британского парламента уже семь раз.

— Автор Max Colchester, max.colchester@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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