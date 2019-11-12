МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-октябре текущего года сократилось на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 138,6 миллиарда долларов, сообщается в материалах Банка России.

По оценке ЦБ, профицит внешней торговли товарами снизился "в результате снижения экспорта топливно-энергетических товаров и расширения совокупного дефицита прочих компонентов текущего счета".