МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре 2019 года сократился на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,6 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные материалы ЦБ.

"Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-октябре 2019 года составило 31,6 миллиарда долларов США (41,2 миллиарда долларов США в январе-октябре 2018 года)", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, определяющими факторами в динамике стали операции банков, нарастивших внешние требования и снизивших обязательства перед нерезидентами. "Финансовые операции прочих секторов, в отличие от сопоставимого периода прошлого года, внесли относительно небольшой вклад в формирование итогового сальдо", — сообщает ЦБ.