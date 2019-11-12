МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах 13 ноября предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ, в частности, предложит ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года и инфляционные ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов рублей, от 10 лет — также 160 миллиардов рублей.