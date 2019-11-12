МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре 2019 года сократилось на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 65,1 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

"По оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-октябре 2019 года уменьшилось до 65,1 миллиарда долларов США против 88,6 миллиарда долларов США в январе-октябре 2018 года", — говорится в сообщении.

Как отмечает ЦБ, динамика показателя обусловлена сокращением профицита международной торговли товарами в результате снижения экспорта топливно-энергетических товаров и расширения совокупного дефицита прочих компонентов текущего счета.