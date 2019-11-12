Профицит текущего счета платежного баланса РФ за 10 месяцев сократился на 26,5%
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре 2019 года сократилось на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 65,1 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.
"По оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-октябре 2019 года уменьшилось до 65,1 миллиарда долларов США против 88,6 миллиарда долларов США в январе-октябре 2018 года", — говорится в сообщении.
Как отмечает ЦБ, динамика показателя обусловлена сокращением профицита международной торговли товарами в результате снижения экспорта топливно-энергетических товаров и расширения совокупного дефицита прочих компонентов текущего счета.
https://1prime.ru/state_regulation/20191112/830537733.html