МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Минпромторг поддерживает введение в РФ маркировки драгоценных металлов, камней и изделий из них, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"В целом Минпромторг России поддерживает введение маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. В настоящее время Минпромторгом совместно с Минфином разрабатываются подходы к интеграции государственной информационной системы контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах их оборота и государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в рамках правительственного поручения", — сказал собеседник агентства.

До этого замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил в интервью РИА Новости, что Белоруссия дальше России продвинулась в создании системы электронной маркировки алмазов, и после ее запуска может закрыть доступ на свой рынок поставщикам из РФ, где такая система пока не внедрена.

Замминистра напомнил, что летом текущего года страны ЕАЭС подписали соглашение о взаимном признании пробирных клейм. Согласно этому документу, страна, которая вводит систему электронной маркировки драгоценных камней, вправе допускать на свой рынок только производителей из тех стран, где действуют аналогичные системы.

Минфин РФ ранее разработал законопроект, которым предлагалось с 2020 года ввести обязательную маркировку драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Однако документ пока не принят, по словам Моисеева, он находится на согласовании в Минпромторге.

Эксперимент по электронной маркировке в России проводился в 2018 году: компании-производители и продавцы ювелирных изделий, которые вызвались в нем участвовать, наносили специальный QR-код на этикетки своих товаров. По этому коду покупатели через смартфон могут определить, что это за изделие, где и из какого сырья оно было изготовлено.