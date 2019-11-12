МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении особенностей исполнения федерального бюджета РФ в 2020 году, продлив на этот год правовые основания для расходования остатков средств на ряд целей, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Во-первых, это увеличение средств на реализацию решений президента и правительства РФ, касающихся обеспечения отдельных мероприятий в сфере национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности и развития ОПК. Во-вторых, это оплата госконтрактов, расчеты по которым в 2019 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств. В-третьих, остатки могут быть направлены на увеличение резервного фонда правительства за счет переноса всех иных ("несвязанных") остатков 2019 года.

Закон также допускает, что остатки средств федерального бюджета, которые не были использованы в 2019 году для реализации нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, будут направлены в 2020 году на те же цели.

Помимо этого, на оказание финансовой помощи регионам в 2020 году документом разрешается направлять остатки средств федерального бюджета в случае неполного использования дотаций на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов в 2019 году.

Как пояснял ранее РИА Новости зампредседателя думского комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский, это очень важно с точки зрения поддержки региональных бюджетов. Уровень бюджетной обеспеченности у регионов разный, и им необходимо как можно раньше знать, на какую поддержку из федерального бюджета они могут рассчитывать, отмечал он.