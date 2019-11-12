МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единой системы поиска информации о залоге и других обременениях движимого имущества, который должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Создание такой системы позволит улучшить прозрачность сделок и минимизировать риски мошенничества с имуществом, соответствует рекомендациям методологии рейтинга Всемирного банка Doing Business и позволит России улучшить в нем свою позицию, поясняло ранее правительство РФ.

В настоящее время существуют два реестра: реестр уведомлений о залоге движимого имущества, созданный Федеральной нотариальной палатой (ФНП), и Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и других субъектов экономической деятельности (ЕФРС). Однако единая система поиска по ним отсутствовала.

Для упрощения доступа к информации об обременениях движимого имущества закон предлагает создать единую систему поиска в этих двух реестрах на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (ЕПГУ). Через ЕПГУ в автоматическом режиме будут передаваться запросы на представление информации одновременно в оба реестра. При этом регистрация и хранение сведений непосредственно на самом портале не предполагается.

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества, созданный ФНП, функционирует с 1 июля 2014 года. По состоянию на 18 декабря 2018 года в нем было зарегистрировано более 6,3 миллиона уведомлений, в том числе более 3,5 миллиона о залоге транспортных средств. При покупке транспортных средств граждане все чаще проверяют наличие сведений о них в этом реестре и получают нотариально удостоверенные выписки, которые принимаются судом.

ЕФРС предоставляет открытый и бесплатный доступ к информации о деятельности компаний и ИП для оценки контрагентами кредитных рисков и рисков мошенничества. В этом реестре раскрывается информация о залоге движимого имущества, финансовой аренде (лизинге), финансировании под уступку денежного требования и концессии.