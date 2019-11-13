МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Индекс потребительского доверия в России в третьем квартале 2019 года достиг максимального уровня с 2015 года, поднявшись до 73 пунктов, следует из глобального исследования потребительского доверия The Conference Board, подготовленного в сотрудничестве с Nielsen, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Индекс потребительского доверия в России продолжает уверенное восстановление третий период подряд. В третьем квартале 2019 года его значение составило 73 пункта, что на четыре пункта выше относительно предыдущего квартала", — отмечают авторы. Последний раз индекс достигал отметки в 74 пункта в третьем и четвертом кварталах 2015 года.

Индекс потребительского доверия складывается из трех показателей: оценка потребителями перспектив на рынке труда, уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги.

"И в третьем квартале 2019 года все три показателя улучшились. На 4 процентных пункта, до 24% увеличилось число тех, кто с оптимизмом оценивает перспективы на рынке труда. На 4 процентных пункта, до 24% выросло число россиян, считающих, что сейчас подходящее время тратить деньги, а 34% (+1 процентный пункт) ожидают "хороших" или "отличных" финансовых перспектив в ближайшие полгода", — показало исследование.

"Значения индекса потребительского доверия в России растут третий квартал подряд, что не может не вызывать оптимизма. Замедление инфляции и заявления о росте располагаемых доходов привели к тому, что потребительские настроения улучшились по всем показателям, из которых складывается индекс. Россияне привыкли к новой реальности, в которой не оправдались негативные ожидания от повышения НДС, … а сезон отпусков добавил дополнительного позитива", — приводятся в сообщении слова директора по аналитике и консалтингу Nielsen в России Марины Волковой.

По ее словам, оптимистичная оценка перспектив будущего, в том числе, отразилась на рынке FMCG – товаров повседневного спроса, где произошло небольшое оживление спроса.