МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Добыча нефти в странах ОПЕК снизится к 2025 году на 3,2% по сравнению с показателем 2018 года, до 36,2 миллиона баррелей, говорится в базовом сценарии ежегодного прогноза Международного энергетического агентства World Energy Outlook. При этом после 2025 года показатель пойдет в рост и к 2040 году достигнет 40,1 миллиона баррелей в сутки.

Спад добычи в 2025 году по большей части обусловлен снижением показателя в Иране. Согласно прогнозу, к 2025 году добыча нефти в Иране снизится с 4,6 миллиона баррелей в сутки в 2018 году до 3,8 миллиона баррелей в сутки в 2025 году. В 2030 году показатель составит 4,1 миллиона баррелей в сутки и будет расти вплоть до 2040 года.

Активный рост добычи картеля, по мнению экспертов МЭА, обеспечит Ирак. Так, добыча нефти в стране к 2025 году вырастет до 5,3 миллиона баррелей в сутки с 4,7 миллиона баррелей в сутки в 2018 году. В период 2018-2040 годов добыча в стране будет расти и к 2040 году составит 6,5 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти крупнейшего игрока ОПЕК, Саудовской Аравии, также будет расти. Показатель вырастет к 2025 году на 1,6% по сравнению с показателем 2018 году и составит 12,6 миллиона баррелей в сутки. В 2040 году он вырастет до 13,1 миллиона баррелей в сутки.

На протяжении 2018-2040 годов доля ОПЕК в общемировой добычи нефти будет находиться в диапазоне 36-39%.