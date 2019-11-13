МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп предложил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану заключить торговое соглашение на сумму в $100 млрд. Как стало известно The Washington Post от высокопоставленных источников, помимо этого был предложен способ обхода американских санкций в связи с покупкой Турцией российских зенитных комплексов С-400.

Соответствующее письмо было направлено на имя Эрдогана на прошлой неделе. Издание отмечает, что его цель — улучшение отношений между США и Турцией, которые были подорваны проведением Анкарой военной операции в Сирии.

Накануне, 12 ноября, президент Турции отправился с официальным двухдневным визитом в Вашингтон, где он намерен провести переговоры с Трампом в формате один на один.

Напомним, что в октябре текущего года палата представителей американского Конгресса поддержала введение санкций в отношении Турции.