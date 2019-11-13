МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в октябре в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,1%, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении была зафиксирована инфляция в 0,1%.

Показатели совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

Инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в октябре в годовом выражении составила 0,9%, в месячном — 0,1%. Показатели совпали с прогнозами и предварительной оценкой.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.