Годовая инфляция в Великобритании в октябре замедлилась до 1,5%, ниже прогноза
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в октябре в годовом выражении составила 1,5% против уровня сентября в 1,7%, в месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,2%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали годовую инфляцию в 1,6%, а в месячном выражении — дефляцию в 0,1%.
https://1prime.ru/state_regulation/20191113/830541708.html