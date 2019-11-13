МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в октябре в годовом выражении составила 1,5% против уровня сентября в 1,7%, в месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,2%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали годовую инфляцию в 1,6%, а в месячном выражении — дефляцию в 0,1%.