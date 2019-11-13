МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в сентябре вырос на 0,1% в месячном выражении, а в годовом — опустился на 1,7%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце снизился на 0,3% в месячном исчислении, а в годовом выражении — на 2,3%.