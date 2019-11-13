ВАШИНГТОН, 13 ноя — Dow Jones. Через месяц после того, как Вашингтон и Пекин объявили о перемирии в торговой войне, основным камнем преткновения на пути к достижению ограниченного соглашения о торговле между ними остается вопрос о пошлинах.

Пока неясно, пойдет ли Вашингтон на отмену действующих пошлин в рамках соглашения первой фазы, над которым работают стороны, или же только отсрочит введение новых пошлин, которые планировал ввести с 15 декабря.

"Американские переговорщики будут стараться выторговать максимум возможного, прежде чем сделать что-либо" для ослабления пошлин, говорит источник, знакомый с ходом переговоров.

Президент Дональд Трамп сказал во вторник, что "знаменательное торговое соглашение первой фазы с Китаем может состояться, может состояться скоро". Вместе с тем он добавил, что, если стороны не достигнут соглашения, он готов усилить давление на Китай.

"Если мы не заключим сделку, мы собираемся существенно поднять эти пошлины, они будут подняты очень существенно", — сказа Трамп.

США хотят использовать пошлины для воздействия на Пекин, понижая их только в том случае, если Китай будет исполнять свои обязательства в рамках торговой сделки.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер изначально выступал против решения о введении с 1 сентября новых пошлин в отношении товаров на сумму 111 млрд долларов США. Несмотря на это, теперь он относится к ним как к рычагу воздействия и не готов попросту отменить пошлины без принятия Пекином встречных обязательств, сообщают осведомленные источники.

В канцелярии Роберта Лайтхайзера, как и в посольстве КНР в Вашингтоне, комментариев по поводу ситуации вокруг пошлин не предоставляют. Представитель Министерства иностранных дел Китая в понедельник заявил, что "ничего нового" по поводу пошлин добавить не может.

"Чем раньше Китай приступит к структурным преобразованиям, о которых просит президент Трамп, тем лучше будет для Китая", — говорит бывший заместитель Лайтхайзера Стивен Вон.

После встречи с премьер-министром Китая Лю Хэ в Белом доме 11 октября сам Трамп был настроен гораздо более оптимистично. Тогда он заявил, что окончательное соглашение может быть подписано через "три, четыре или пять недель".

О наличии серьезных разногласий по поводу пошлин стало известно на прошлой неделе, после редкого публичного комментария Министерства торговли Китая относительно сути переговоров с США. Министерство сообщило, что соглашение первой фазы предусматривает откат сторонами взаимных пошлин.

Заявление китайской стороны было впоследствии опровергнуто Трампом, ревностным сторонником пошлин, которые, по последним оценкам, ежемесячно приносят Министерству финансов США около 7 млрд долларов США.

"Эти команды, судя по всему, просто не способны довести переговоры до конца", — считает Вэнди Катлер, управляющий директор Института социально-политических исследований Азии (ASPI) в Вашингтоне, возглавлявшая торговые переговоры при администрации президента Обамы.

Движение к заключению соглашения первой фазы было нарушено решением правительства Чили об отмене азиатско-тихоокеанского саммита, на котором Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могли бы его подписать.

Строгость дипломатического протокола и расхождения в позициях усложняют для Вашингтона и Пекина задачу согласования новой встречи для подписания соглашения. Между тем, как утверждают эксперты, чтобы любое соглашение имело достаточную силу и жизнеспособность, в церемонии его подписания должны участвовать лидеры обеих стран.

Сенатор-республиканец Чак Грассли, представляющий в конгрессе фермерский штат Айова, серьезно пострадавший от торговой войны с Китаем, оценивает перспективу урегулирования конфликта "достаточно позитивно". Вопрос о пошлинах "будет решаться в последнюю очередь, потому что они являются рычагом давления, позволяющим добиться других нужных нам уступок", сказал Грассли журналистам.

Другие представители администрации американского президента к пошлинам особой любви не испытывают, отчасти потому, что платят их американские компании, которые затем перекладывают бремя своих расходов на потребителей.

Возможно, что в своей кампании по продвижению отката пошлин Китай рассчитывал на этих оппонентов Трампа в его собственной администрации и на деловые круги США.

Трамп же отказывается от пошлин с большой неохотой. Редким исключением стал случай, когда Грассли и другие республиканцы в конгрессе убедили его отменить пошлины на сталь и алюминий, импортируемые из Канады и Мексики. В сентябре импортные пошлины принесли США рекордную сумму в 7 млрд долларов.

Между тем отмена пошлин является одним из ключевых требований Китая, и в мае стороны приблизились к договоренности о возможной отмене со временем всех штрафных пошлин, введенных сторонами друг против друга. Затем американская сторона обвинила китайскую в отказе от исполнения ранее принятых обязательств.

Выработка переговорной позиции дается американской стороне непросто. Обычно основные параметры политики в США определяют президенты, а детали затем дорабатываются другими руководителями.

При Трампе все наоборот. Условия сделок и вопросы политики обсуждаются без него, а он принимает окончательное решение, утверждая или отклоняя согласованное предложение, исходя из экономических, политических и прочих соображений. Эксперты по торговле отмечают, что отсутствие определенности мешает переговорщикам добиться доверия другой стороны.

"Трамп не любит доводить переговоры до конца, — отмечает один из таких экспертов. – Он любит оставлять все в подвешенном состоянии, это более драматично".

Оказавшись перед угрозой импичмента и испытывая давление со стороны демократических кандидатов, претендующих на его должность, Трамп последнее время посылает сигналы о том, что он взвешивает политические факторы. Недавно он высказал идею о том, что местом подписания соглашения первой фазы, предполагающего возобновление закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции, может стать штат Айова.

В президентской администрации же беспокоятся, что любая сделка, не предусматривающая проведения Пекином структурных реформ, может быть подвергнута резкой критики со стороны ведущих демократов и даже республиканцев, занимающих жесткую позицию в отношении Китая.

Чтобы этой критики не допустить, в администрации заявляют, что Трамп подпишет только соглашение первой фазы, а все остальные вопросы будут урегулированы в соглашениях последующих фаз.

Между тем, поскольку относительно перспективы заключения этих последующих соглашений ясности нет, обе стороны пытаются выторговать максимально выгодный для них вариант соглашения первой фазы.

"Они безумно хотят заключить сделку, — заявил Трамп о китайской стороне во вторник. – Это мы еще не решили, хотим ее заключать, или нет".

— Авторы William Mauldin, william.mauldin@wsj.com и Josh Zumbrun, Josh.Zumbrun@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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