МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Минфин России признал несостоявшимся безлимитный аукцион по размещению ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года в условиях возросшей волатильности рынка ОФЗ, сообщило министерство.

"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26229RMFS 13 ноября 2019 года признан несостоявшимся в условиях возросшей волатильности рынка ОФЗ", — говорится в сообщении.

Позже Минфин предложит инфляционные ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения.

В целом в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов рублей, от 10 лет — также 160 миллиардов рублей.