МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Сокращение чистого оттока капитала из РФ напрямую связано с уменьшением доли экспорта и снижением покупки валюты Минфином, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Банк России во вторник опубликовал оценку чистого оттока капитала из РФ, который в январе-октябре 2019 года сократился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,6 миллиарда долларов. Показатель за январь-август вырос на 26%, а за за январь-сентябрь уже снизился на 16,7%.

КАК ЭКСПОРТ ВЛИЯЕТ НА ОТТОК КАПИТАЛА

В настоящее время Россия меньше зарабатывает на внешней торговле, чем год назад — за 10 месяцев 2018 года профицит текущего счета составлял 89 миллиардов долларов, в 2019 году за этот же период он снизился на 24 миллиарда, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Это вынудило ЦБ сократить объемы покупки валюты в пользу Минфина, что отчасти привело к снижению оттока капитала", — пояснила она.

Если в ноябре 2018 года до падения нефти до 50 долларов за баррель Минфин планировал закупить валюты на 525,8 миллиарда рублей, то в ноябре 2019 года объем упал до 228,2 миллиарда рублей.

По прогнозу аналитика ФК "Уралсиб" Ирины Лебедевой, результаты платежного баланса за IV квартал могут оказаться хуже, чем в прошлом году, что во многом связано с более низким уровнем нефтяных котировок. В то время как в 2018 году цена за баррель Brent доходила до 84 долларов, в настоящее время котировки колеблются около 62 долларов.

На заседании в конце октября ЦБ РФ второй раз подряд понизил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2019 год — до 37 млрд долларов. По мнению аналитика по рынку облигаций Рйффайзенбанка Дениса Порывая, действительный отток капитала не превысит прогнозируемый.

"Банк России снизил прогноз из-за пересмотра сальдо по текущим операциям. При прогнозировании оттока капитала необходимо учитывать сальдо, покупки валюты Минфином и поток денежных средств, который приходит или уходит из сектора", — отмечает эксперт.

ЧТО БУДЕТ В 2020 ГОДУ

ЦБ РФ на последнем заседании в конце октября также снизил прогноз по оттоку капитала на 2020 год — до 20 млрд долларов, что практически в два раза меньше показателя, ожидаемого в текущем году.

По словам Порывая, после 2014 года российская экономика впала в стагнацию и, в сравнении с остальным миром, практически не растет, отставая от развивающихся и развитых стран. "Поэтому страна сильно зависит от импорта, увеличивается технологическое отставание. Следовательно, импорт очень стабилен в отношении к ВВП, а от экспорта ожидать роста не приходится", — заявил эксперт.

Действительно, по данным ФТС, экспорт в январе-сентябре 2019 года сократился на 4,5%, в то время как импорт вырос на 0,5%.