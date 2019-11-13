МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минфин вслед за ЦБ РФ будет сокращать долю доллара в структуре валют ФНБ – этот процесс произойдет постепенно, и снижение долларовой доли составит порядка 10-15%, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Вместо доллара средства ФНБ будут вкладывать в юань, евро и прочие резервные валюты. Однако полный отказ от американской валюты нецелесообразен, поскольку она по-прежнему является самым ликвидным и востребованным средством для международных расчетов, указывают они.

Минфин РФ сообщил, что в 2020 году планирует изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). По словам замминистра финансов РФ Владимира Колычева, произойдет снижение доли доллара. На какие валюты его заменят, он не уточнил, сообщив лишь, что рассматриваются все, которые по стандартам МВФ являются резервными, в том числе юани и другие. Возможно увеличение количества операций на рынке евро/рубль – все больше внешнеторговых операций перемещаются в сегмент евро.

Чиновник сослался на пример Центробанка РФ, который постоянно меняет структуру золотовалютных резервов (ЗВР). Весной этого года регулятор сообщал, что за год почти в два раза сократил долю доллара в структуре резервов — до 23,6% с 43,7%, одновременно нарастив долю юаня, евро и золота.

"ФНБ — это тоже часть золотовалютных резервов страны. Здесь мы просто больше синхронизируемся с Центральным банком. Структура будет не идентична, конечно, она будет больше похожа", — пояснил он.

Механизм покупки валюты по бюджетному правилу меняться не будет, что исключает влияние на макропоказатели, заверил Колычев. По его словам, необходимость таких изменений обусловлена в первую очередь геополитическими рисками.

ВЫГОДЫ И РИСКИ

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", считают это правильным. Несмотря на тот факт, что почти весь 2019 год в отношении РФ действовала "санкционная пауза" со стороны Запада, риски возобновления санкционного давления остаются полностью актуальными.

"Риски, на мой взгляд, нельзя исключать в будущем, несмотря на ослабление санкционной риторики со стороны США. И хотя угрозы со стороны Белого дома отключить российские финансовые институты от международной системы расчетов SWIFT не были воплощены в жизнь, снижение рисков путем уменьшения доли доллара и долларовых активов в структуре ФНБ и резервах Банка России выглядит вполне логично", — считает аналитик "Финама" Сергей Дроздов.

По мнению аналитиков, решение Минфина является ожидаемым и закономерным. "ФНБ является частью ЗВР, в результате чего выглядит закономерным сблизить структуру фонда и общую структуру ЗВР. Кроме того, по установленным Минфином правилам доля доллара в ФНБ не должна составлять более 45%, и на текущий момент данный уровень уже достигнут", — говорит главный аналитик ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Минфин, как и ЦБ РФ, ищет пути по улучшению "экономической обоснованности" валютной структуры резервов, согласен главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"В этом случае возможное понижение доли доллара в резервах вряд ли обусловлено ожиданиями масштабной девальвации американской валюты. Тем не менее, стратегия, предполагающая умеренное укрепление некоторых валют против доллара, может оказаться актуальной в среднесрочной перспективе", — полагает он.

ЧЕМ ЗАПОЛНЯТ КУБЫШКУ

Скорее всего, в перспективе Минфин, следуя за ЦБ РФ, будет и дальше размывать долю американской валюты, уверены аналитики.

"На наш взгляд, возможное снижение доли доллара в ФНБ будет реализовываться Минфином более планомерно. Полагаем, снижение долларовой доли составит порядка 10-15%. В свою очередь "кандидатами" на размещение данных средств (за счет снижения доли доллара) может стать как юань, так и европейские валюты, включая евро и швейцарский франк", — считает Покатович.

Минфин, вероятно, будет ориентироваться на опыт ЦБ РФ. Активное наращивание доли юаня в золотовалютных резервах увеличило их зависимость от коррекций внешнерыночной конъюнктуры, добавил он.

По мнению Колычева, приоритет будет отдан резервным валютам, в том числе евро и юаню, долю которых ранее существенно нарастил ЦБ, сократив доллар на фоне роста политических рисков.

При этом полный отказ от доллара нецелесообразен, так как американская валюта остается наиболее ликвидной и самой популярной резервной валютой. Пока она удерживает пальму первенства в международных расчетах, развитие такого сценария видится маловероятным и нецелесообразным.

Кроме того, сохранение валютной диверсификации резервов крайне важно из-за цикличности развития мировой экономики, сопровождающейся периодами укрепления и ослабления резервных валют, заключил Грицкевич.