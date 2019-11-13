МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Росстат предварительно оценил рост ВВП России в третьем квартале в годовом выражении на уровне 1,7%, что ниже оценки Минэкономразвития в 1,9%, сообщает ведомство. При этом рост показателя за 9 месяцев составил 1,1%.

Ранее Минэкономразвития в докладе "Картина деловой активности" за октябрь оценил рост ВВП в третьем квартале на уровне 1,9%.

"Три сегмента с наибольшим весом, которые внесли самый существенный вклад в эту цифру в третьем квартале: это сельское хозяйство, промышленность, включая добычу полезных ископаемых, которая растет высокими темпами в течение всего 2019 года, и оптовый товарооборот", — сказал журналистам глава Росстата Павел Малков, отметив, что в последний показатель большой вклад внесла торговля газом.

Согласно данным Росстата, рост производства сельхозпродукции в третьем квартале составил 5,1%, индекса промпроизводства — 2,9%, добычи полезных ископаемых — 2,9%. Как пояснили в ведомстве, добыча нефти и газа за период выросла на 1,3%, предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа – на 12,9%.

Рост оптовой торговли составил 3,8%, пассажирооборота — 6,2%, в основном за счет авиаперевозок. Показатели обрабатывающих производств возросли на 2,9%.

"По обрабатывающими производствам: пищевые продукты более чем на 5% выросли, лекарственные средства более чем на 18%, производство готовых металлических изделий более чем на 14%, компьютеры и электронные оптические изделия — более чем на 13%, электрическое оборудование более чем на 5%, ремонт и монтаж машин и оборудования — около 10%", — объяснили в Росстате.