КИЕВ, 13 ноя — ПРАЙМ. Парламент Украины на заседании в среду принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Такое решение на заседании Верховной рады поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

"Отменить с 1 октября 2020 запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности", — говорится в тексте законопроекта.

Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, при этом они будут обязаны продать участок в течение года.

Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года. Документом определяется преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена в проекте закона на уровне 15% области и 0,5% в пределах Украины. Кроме того, предлагается ввести ограничения по концентрации земель в пределах объединенных территориальных общин в размере 35%.

Земли государственной и коммунальной собственности предлагается реализовывать на торгах. Стартовая цена продажи — нормативная денежная оценка.

"Обеспечивается право граждан на выкуп земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащих им по праву постоянного пользования и праву пожизненного наследуемого владения. Возможно выкупить с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков", — говорится в проекте закона.

Документом также предлагается дополнить закон "О санкциях" новым видом санкций "запрет на приобретение в собственность земельных участков". Такие санкции будут вводиться решением президента Украины по представлению Совета национальной безопасности и обороны и утверждаться Радой. Под санкции могут подпадать как иностранные государства, так и отдельные юридические и физические лица.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу — ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.