МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 40,249 миллиарда рублей при спросе в 83,698 миллиарда, говорится в сообщении Московской биржи.

Цена отсечения составила 93,905% от номинала, средневзвешенная цена — 94,0143% номинала. Доходность по цене отсечения — 3,38% годовых.

В целом в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов рублей, от 10 лет — также 160 миллиардов рублей.