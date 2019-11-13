БРАЗИЛИА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) надеется, что власти Индии отменят пошлину в 5% на импорт удобрений, заявил РИА Новости президент ассоциации, глава компании "Фосагро" Андрей Гурьев в кулуарах саммита БРИКС.

На долю России, которая ежегодно экспортирует в Индию 1,5-1,8 миллиона тонн удобрений, приходится примерно 10% от всего импорта удобрений Индией. Пятая часть российского экспорта всех удобрений и почти 100% экспорта фосфорсодержащих удобрений приходится на "Фосагро".

"Фосагро", как давний партнер Индии, готова нарастить объемы и ассортимент чистых фосфорных удобрений. И уверен, что этому будет способствовать отмена 5%-ной пошлины применительно к российским удобрениям", — сказал Гурьев.

Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%) и экс-член совета директоров компании Игорь Антошин (4,51%). Free float составляет 26,03%.