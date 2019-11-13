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МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в октябре 2019-2020 финансового года составил 134,468 миллиарда долларов против профицита в 82,768 миллиарда долларов в сентябре, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за месяц составил 133 миллиарда долларов.

Годом ранее в октябре в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 100,491 миллиарда долларов.

Согласно отчёту министерства, государственные расходы в США в октябре увеличились на 7,6% в годовом выражении и составили 379,988 миллиарда долларов, доходы уменьшились на 2,8% — до 245,52 миллиарда.