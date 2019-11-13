МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Поставки нефтепродуктов и угля из России в Индию за 9 месяцев 2019 года выросли на четверть, до 564 тысяч тонн и 4,37 миллиона тонн, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

По словам Новака, Россия последовательно наращивает экспорт энергоресурсов в Индию.

"За 9 месяцев 2019 года поставки нефтепродуктов и угля выросли на четверть, до 564 тысяч тонн и 4,37 миллиона тонн соответственно. На высоком уровне держатся поставки нефти", — приводятся в сообщении Минэнерго слова Новака по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, состоявшейся на площадке саммита БРИКС в Бразилиа.

Россия настроена на интенсивное развитие энергетического сотрудничества с Индией и на межгосударственном, и на корпоративном уровнях, отметил глава Минэнерго.

"Стратегический характер приобретает партнерство между группой "Газпром" и индийскими партнерами в области торговли СПГ. Ожидаем, что развитие произойдет и по линии участия индийских компаний в проектах на территории России по добыче углеводородов", — сказал Новак.

При этом, по словам Новака, российские компании заинтересованы в сотрудничестве с индийскими партнёрами и в дальнейшей реализации существующих совместных проектов, в частности "Сахалин-1", "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", проекте "Ванкор", а также в рамках индийской компании "Эссар Ойл Лимитед".