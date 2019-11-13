БРАЗИЛИА, 13 ноя /ПРАЙМ/. ВЭБ интересуется реализацией ряда инфраструктурных проектов в Аргентине, в их числе — возможное участие в расширении метро Буэнос-Айреса и в строительстве железных дорог, сообщил РИА Новости глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Он сообщил, что провел два дня в Аргентине, встречался с мэром Буэнос-Айреса и бизнесменами.

"В городе сделано очень много, и при планах, которые есть у мэра Буэнос-Айреса, рано или поздно встанет вопрос о расширении метро. А в этом наша компетенция одна из лучших в мире. Мы могли бы точно участвовать в тендерах и на строительство метро, и на поставку подвижного состава. Тем более что у них есть ряд линий в частном управлении", — сказал Шувалов.

Кроме того, аргентинские коллеги заинтересованы в партнерстве с Россией в части железных дорог. "Они нам сказали, что в свое время совершили ошибку, когда забросили свою железную дорогу. Она как транспорт в стране фактически не работает. Они считают, что РЖД может участвовать в серьезной модернизации и даже строительстве новых веток к месторождениям нефти и газа, которые они будут развивать. Русские могли бы здесь активно подключиться", — отметил глава госкорпорации.

ВЭБ готов участвовать вместе с РЖД в таком проекте, но только на условиях, если это будет большой проект с экспортными возможностями.

"Надо смотреть, как этот проект будет скомпонован. Просто механизм госгарантий нам не подходит. Если это концессия, если это развитие месторождений, если придет агент, который будет продавать СПГ на экспорт и для этого нужна железная дорога, в таком большом проекте с экспортными возможностями, мы 100% готовы это участвовать. Для нас это поддержка экспорта наших технологий и услуг", — подчеркнул Шувалов.