БРАЗИЛИА, 13 ноя /ПРАЙМ/. ВЭБ считает интересным партнерство с Китаем по ряду проектов в Аргентине, сообщил РИА Новости глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Он сообщил, что провел два дня в Аргентине, встречался с мэром Буэнос-Айреса и бизнесменами.

"В Аргентине у Китая есть много интересов. Если сделать проекты с участием Аргентины, Китая и России, это было бы очень хорошей возможностью. Надо выстраивать такие партнерства", — отметил Шувалов.

По его словам, Аргентина переживает в очередной раз кризис. "В кризис многие пытаются любые активы продать, а я, будучи наученный на кризисе, понимаю, что любой кризис — это очень много возможностей. Тем более что у Аргентины очень позитивное отношение к российскому государству и возможному экономическому партнерству", — сказал Шувалов.

"Не надо спать", — подчеркнул он.