МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в наступающий четверг проведет заседание правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Четырнадцатого ноября Дмитрий Медведев проведет заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на заседании будут рассмотрены ходатайства иностранных инвесторов о предварительном согласовании сделок в отношении ряда российских стратегических компаний. Так, например, будут обсуждаться сделки компаний, связанных с авиаперевозками, портовыми услугами, машиностроением, разработкой месторождений полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также химической промышленностью и производством оборудования для нефтепереработки.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил журналистам, что на этом заседании будет рассмотрено 14 или 15 "больших, красивых сделок", в том числе увеличение доли Fortum в Uniper.

Последняя правкомиссия по иностранным инвестициям состоялась 17 июня. Как тогда уточнял Медведев, на обсуждение были вынесены сделки российских компаний с партнерами из ЕАЭС и Европы на общую сумму 30 миллиардов рублей.