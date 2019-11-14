БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии", — сказал Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС.

Как подчеркнул при этом российский лидер, власти страны не считают, что нынешние темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараются создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений.

"Настойчиво работаем над упрощением регуляторных норм, выстраиваем современную инфраструктуру", — добавил он.

Президент напомнил, что в октябре 2019 года Всемирный банк еще раз улучшил оценки делового и инвестиционного климата в России.