БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Обширная экономическая программа будет подготовлена к саммиту БРИКС, который пройдет в Петербурге в 2020 году, заявил президент России Владимир Путин.

Саммит БРИКС проходит 13-14 ноября в Бразилии, затем председательство переходит к России.

"Отмечу, что к саммиту БРИКС в Петербурге, а мы там планируем провести следующую встречу в июле 2020 года, будет подготовлена обширная программа мероприятий. Многие из них будут посвящены экономическому сотрудничеству", — сказал Путин на церемонии закрытия Делового форума БРИКС.

Он также пригласил на саммит официальных представителей и деловые круги БРИКС.