Путин: к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 г подготовят обширную экономическую программу
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БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Обширная экономическая программа будет подготовлена к саммиту БРИКС, который пройдет в Петербурге в 2020 году, заявил президент России Владимир Путин.
Саммит БРИКС проходит 13-14 ноября в Бразилии, затем председательство переходит к России.
"Отмечу, что к саммиту БРИКС в Петербурге, а мы там планируем провести следующую встречу в июле 2020 года, будет подготовлена обширная программа мероприятий. Многие из них будут посвящены экономическому сотрудничеству", — сказал Путин на церемонии закрытия Делового форума БРИКС.
Он также пригласил на саммит официальных представителей и деловые круги БРИКС.
По словам Путина, "имело бы смысл подумать, какие новые цели поставить перед организацией".
"И на каких действительно масштабных задачах сосредоточиться в нашей совместной деятельности в сфере торговли, финансов и инвестиций", — добавил он, отметив, что полезные предложения, выдвинутые Деловым форумом БРИКС, экспертным сообществом, будут использованы.
https://1prime.ru/state_regulation/20191114/830544946.html