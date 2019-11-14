МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна стремится к тому, чтобы к 2024 году ее экономика выросла до пяти триллионов долларов, передает агентство Рейтер.

ВВП Индии в 2018 году составил 2,6 триллиона долларов. Моди заявил, что инвестиционные и торговые цели БРИКС должны быть более амбициозными. Он также сказал, что приветствует предложения по поводу того, как сократить торговые издержки.

Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР проходит 13-14 ноября в бразильской столице Бразилиа.