БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. ВЭБ намерен серьезно продвинуть тему расчетов в нацвалютах во время своего председательства в Механизме межбанковского сотрудничества БРИКС, сообщил РИА Новости глава госкорпорации Игорь Шувалов.

По его мнению, эта тема крайне важна. "У многих стран есть санкционной давление, волатильность валют. Надо поддерживать свои валюты и свои торговые возможности", — считает он.

Шувалов отметил, что в вопросе расчета в нацвалютах "есть большой запрос от политики, но как только дело переходит к финансовым организациям и к тем, кто торгует, то нельзя сказать, что эта тема встречает широкую поддержку".

Во многом это происходит из-за того, что большинство компаний привыкли работать с долларом и не переходят на расчеты в нацвалютах, поскольку не понимают, как это работает.

"Думаю, что ничего сверхъестественного нет. Мы сейчас переходим к решению того, как технологически обслужить эту задачу. Надо продемонстрировать несколько сделок с крупнейшими игроками, они должны демонстрировать позитивное движение. В рамках председательства мы постараемся продвинуться в этой теме настолько, насколько это возможно. Это интересно и ЦБ, и Минфину, и ВЭБ", — подчеркнул он.

Механизм межбанковского сотрудничества БРИКС (ММС БРИКС) был создан с целью развития и укрепления экономического и инвестиционного взаимодействия между странами БРИКС. Россия председательствует в БРИКС в 2020 году.