БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. ВЭБ намерен в 2020 году в рамках председательства России в БРИКС способствовать привлечению частных инвестиций в развитие инфраструктуры, сообщил РИА Новости глава ВЭБ Игорь Шувалов.

"Как привлечь частные инвестиции в развитие инфраструктуры — один из пунктов нашей повестки в Механизме межбанковского сотрудничества, председательство в котором переходит к ВЭБ ", — сказал он.

"В мире очень много наработок по развитию инфраструктуры. В ВЭБе мы верим, что основная инфраструктура будет создаваться частно-государственным партнерством", — добавил глава госкорпорации.

Шувалов рассказал, что в последнее время в Европе появляются интересные проекты, когда есть частно-государственное партнерство даже по обустройству отдельных улиц и тротуаров, а не только по строительству больших мостов и шоссе.

"Мы, к сожалению, таких форм партнерства, которые обслуживают интересы конкретных граждан и микрорайонов, не применяем", — отметил он, добавив, что намерен предложить партнерам по БРИКС инвестировать как в обустройство небольших улиц, так и в большие проекты.