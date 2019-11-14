МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. ВВП Японии в третьем квартале 2019 года, по предварительной оценке, увеличился на 0,1% к предыдущему кварталу, свидетельствуют данные правительства страны.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали рост на 0,2%. Оценка роста экономики во втором квартале была пересмотрена до 0,4% c 0,3%.

В годовом исчислении ВВП страны в июле-сентябре увеличился на 0,2% при прогнозе роста в 0,8%.

Увеличение личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, составило 0,4%, эксперты ожидали роста показателя на 0,6%.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде вырос на 0,8% в квартальном выражении, частных — на 0,9%. Экспорт в квартальном выражении сократился на 0,7%, а импорт вырос на 0,2%.