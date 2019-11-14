МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в третьем квартале 2019 года вырос на 0,1% по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонных корректировок, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 0,1%.

В годовом выражении ВВП Германии в третьем квартале вырос на 1% при прогнозе роста на 0,9%, с учетом сезонных корректировок — вырос на 0,5%.

Во втором квартале ВВП Германии снизился на 0,2% в квартальном выражении с учетом сезонных корректировок. В годовом исчислении показатель сократился на 0,1%, с учетом сезонных корректировок — вырос на 0,3%.