ТОКИО, 14 ноя — Dow Jones. Темпы роста экономики Японии в июле-сентябре замедлились до самых низких за год на фоне торгового конфликта США и Китая, а также трений между Токио и Южной Кореей, оказавших отрицательное влияние на японский экспорт.

Рост ВВП Японии, третьей по величине экономики мира после США и Китая, в июле-сентябре составил 0,2% в годовом исчислении после роста на 1,8% в предыдущем квартале. Хотя экономика и продолжает расти уже четвертый квартал подряд, темпы роста в 3-м квартале оказались самими низкими за год.

Экономисты считают, что замедление мирового экономического роста скажется на японской экономике и в текущем квартале, усугубив эффект ослабления потребления после повышения с 1 октября налога с продаж.

Реальный экспорт в июле-сентябре сократился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Экспорт товаров почти не изменился на фоне слабости Китая, а экспорт услуг сократился на 4,4%, показав самое значительное снижение за семь лет.

Расходы приезжающих в Японию туристов, которые также учитываются в составе экспорта услуг, снизились из-за сокращения почти вдвое турпотока из Кореи после очередной стычки между Сеулом и Токио из-за расхождений в трактовке событий Второй мировой войны и других исторических вопросов.

"Эти факторы вряд ли существенно улучшатся, — считает главный экономист Daiwa Securities Мари Ивасита. – В октябре-декабре позитивного вклада со стороны внешнего спроса ждать не следует".

Мощный тайфун, обрушившийся на Японию в октябре, тоже, вероятно, подпортит статистику потребления в 4-м квартале.

Ивасита прогнозирует сокращение ВВП Японии в 4-м квартале на 2,1% в годовом исчислении, отмечая при этом, что экономика, вероятно, возобновит рост в следующем году, после угасания эффекта повышения налога с продаж.

Экономика может получить поддержку от необычно больших дополнительных бюджетных ассигнований, выделенных на последние месяцы финансового года, завершающегося в конце марта, а также расходов начала следующего финансового года.

На прошлой неделе премьер-министр Синдзо Абэ призывал вкладывать средства в восстановление районов, пострадавших от недавних природных катаклизмов. Он также говорил о глобальных рисках, включая конфликт в торговых отношениях США и Китая.

"Одна из главных причин, подтолкнувших нас к разработке пакета стимулирующих мер, заключается в ослаблении мировой экономики, поскольку наблюдаемые по всему миру тенденции влияют на цепочки поставок, затрагивая также и Японию, — сказал в четверг министр экономики Ясутоси Нисимура. – Мы будем учитывать также возможность негативного влияния роста глобальных неопределенностей на настроение потребителей".

Правительство также намерено внимательно отслеживать последствия повышения в октябре налога с продаж. Нисимура отметил, что любой негативный эффект будет менее существенным, чем при предыдущем повышении налога в апреле 2014 года.

Частное потребление, на которое приходится более половины ВВП Японии, в июле-сентябре немного выросло. Потребители покупали больше товаров длительного пользования, таких как кондиционеры, а также товаров повседневного применения, в частности, косметики. С 1 октября налог с продаж был повышен с 8% до 10%.

При этом волатильность потребления была относительно ограниченной, благодаря мерам, принятым правительством для поддержки динамики потребительских расходов после повышения налога. Многие магазины предлагают спонсированные правительством программы скидок на покупки, совершаемые через приложения для смартфонов, с оплатой кредитными картами и другими средствами безналичного платежа. Кроме того, повышение не распространяется на продукты питания.

— Автор Megumi Fujikawa, megumi.fujikawa@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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