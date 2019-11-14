ПЕКИН, 14 ноя — Dow Jones. Экономика Китая вновь продемонстрировала признаки ослабления на фоне ускорения инфляции, в то время как задачи руководства страны осложняет торговый конфликт с США.

В четверг вышли официальные данные по промышленному производству, личному потреблению и инвестициям в основной капитал, указавшие на замедление роста экономики. Экономика Японии замедляется, и ситуация может ухудшиться еще больше

По данным государственного национального бюро статистики, в октябре по сравнению с таким же периодом прошлого года промышленное производство в Китае выросло на 4,7% после роста на 5,8% в сентябре. Опрошенные Wall Street Journal экономисты ожидали, что в октябре годовой рост промышленного производства составит 5,2%. Годовой рост розничных продаж в октябре замедлился до 7,2% (прогноз +7,8%) с 7,8% в сентябре.

Капиталовложения в городах, отражающие динамику активности в ключевом строительном секторе, в январе-октябре по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли на 5,2% после роста на 5,4% в январе-сентябре. Их рост за первые десять месяцев этого года также не дотянул до прогноза экономистов. Судя по официальным данным, наибольшее замедление наблюдалось в строительстве жилья и инфраструктуры.

Эти экономические данные указывают на замедление роста второй в мире по величине экономики в целом на фоне ускорения инфляции в результате резкого роста цен на свинину.

"Есть много внешних неопределенностей, и внутренние циклические проблемы совпали со структурными проблемами, сказала в четверг официальный представитель Национального бюро статистики Лю Айхуа. – Понижательное давление на экономику постоянно усиливается. Нельзя недооценивать стоящие риски и вызовы, с которыми мы сталкиваемся".

Она также отметила некоторые позитивные факты. Например, согласно официальным данным, в октябре уровень безработицы в городах снизился до 5,1%, а безработица среди выпускников вузов в возрасте 20 до 24 лет снизилась более чем на процентный пункт. Устойчивость рынка труда Лю объяснила усилением сферы услуг, более гибким предложением работы в новых компаниях и принятыми властями мерами.

По ее мнению, эти меры, включающие понижение налогов, смягчение денежно-кредитной политики и расходы на инфраструктуру, должны дать результаты. Она также выразила уверенность в том, что в этом году рост экономики будет в пределах установленного Пекином целевого диапазона 6%-6,5%. Во втором квартале годовой рост замедлился до 6%.

При этом экономисты предупреждают о трудностях, так как ожидания ускорения инфляции и слабость внутреннего спроса продолжают оказывать давление на экономику.

Согласно опубликованным на прошлой неделе официальным данным, в октябре инфляция потребительских цен в Китае достигла максимума почти за восемь лет 3,8%. Многие экономисты ожидают ее дальнейшего роса в ближайшие месяцы, а в следующем году она может достигнуть 6%.

По словам Лю Айхуа, базовая инфляция, при расчете которой не учитываются волатильные цены на продукты питания и энергоносители, более точно отражают уровень цен, чем общая инфляция.

Разочаровывающие данные по промышленному производству отражают слабость внутреннего и внешнего спроса, сказал экономист гонконгского отделения Standard Chartered Bank Хантер Чан. По его словам, властям Китая следует более активно стимулировать спрос, и он ожидает, что Пекин понизит ставки по кредитам и одобрит увеличение заимствований региональных властей на следующий год.

Несмотря на замедление роста инвестиций, рынок недвижимости Китая остается одним из немногих светлых пятен в экономике. Рост продаж жилья и вновь заложенных объектов ускорился, несмотря на то, что власти усилили регулирование, чтобы искоренить спекуляции с недвижимостью.

Вместе с тем многие экономисты ожидают, что рост рынка недвижимости стает более умеренным, что усилит понижательное давление на экономику, поскольку ужесточение регулирования ограничивает финансирование сектора.

— Авторы Grace Zhu and Bingyan Wang; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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