МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) утвердил положение о дивидендной политике в новой редакции, следует из сообщения компании.

"Утвержденные изменения в дивидендной политике фактически фиксируют подход компании к выплатам дивидендов, применяемый уже с 2018 года. В соответствии с утвержденными сегодня правилами, компания будет выплачивать дивиденды акционерам ежеквартально в объеме не менее 100% от FCF (свободного денежного потока — ред.) при условии соотношения чистого долга к EBITDA менее 1.0х. При соотношении чистый долг/EBITDA более 1.0х дивиденды будут выплачиваться в размере не менее 50% от FCF", — пояснили РИА Новости в ММК.

Ранее предполагалось, что сумма, направляемая на выплату дивидендов, составляет не менее 50% FCF, рассчитанного на основе консолидированной отчетности по МСФО, если коэффициент чистый долг/EBITDA находится ниже значения 1.0х. В случае превышения данного значения сумма дивидендов, как правило, должна была составлять не менее 30% свободного денежного потока.

Общий долг группы ММК по итогам третьего квартала текущего года составил 866 миллионов долларов, а остаток денежных средств и депозитов на счетах — 936 миллионов долларов. Тем самым чистый долг имел отрицательную величину — 70 миллионов долларов, показатель чистый долг/EBITDA составил минус 0,04х. Свободный денежный поток компании в третьем квартале достиг 289 миллионов долларов, которые было рекомендовано направить на дивиденды (из расчета 1,65 рубля на акцию).

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. За 9 месяцев 2019 года группа ММК снизила производство стали на 1,7% — до 9,392 миллиона тонн. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников (84,26% акций), в свободном обращении находится 15,7% акций.