ПЕКИН, 14 ноя — ПРАЙМ. Китай готов прикладывать совместные с США усилия по созданию необходимых условий для достижения первой части торговой сделки, и взаимная отмена повышенных тарифов должна стать важным пунктом договоренностей сторон, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"Китайская сторона уже много раз подчеркивала, что торговая война началась с повышения таможенных пошлин и должна завершиться их отменой, это важное условие для достижения договоренностей двух сторон", — заявил представитель ведомства.

По его словам, отмена повышенных таможенных пошлин соответствует интересам производителей и потребителей, отвечает интересам Китая и США, а также интересам всего мира.

"Стороны в настоящий момент ведут тщательное обсуждения (по этому вопросу – ред.) …Китай готов приложить совместные с США усилия и на условиях равенства и взаимного уважения надлежащим образом устранить основные озабоченности каждой из сторон ради того, чтобы создать условия для достижения первой части соглашения", — сказал он.

При этом Гао Фэн добавил, что в случае достижения первой части торгового соглашения масштаб аннулирования пошлин должен в полной мере выражать важность этих договоренностей, в свою очередь то, насколько эта часть сделки будет существенна, стороны должны оценить вместе.

Китай и США находятся в состоянии "торговой войны" уже на протяжении 16 месяцев. Страны неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте. Аналитики считают, что урегулирование спора приведет к росту спроса на рисковые активы, уменьшит обеспокоенность по поводу экономических перспектив и уменьшит необходимость агрессивного смягчения денежно-кредитной политики.