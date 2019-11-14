МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкой Henkel AG, одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2019 года уменьшилась на 6,3% в годовом выражении и достигла 1,644 миллиарда евро, говорится в отчете компании.

Прибыль в пересчете на обыкновенную акцию составила 3,78 евро против 4,04 евро в аналогичном периоде годом ранее. Операционная прибыль уменьшилась на 5% — до 2,266 миллиарда евро. Выручка от продаж выросла на 1% — до 15,167 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Henkel сократилась на 9,4% год к году — до 556 миллионов евро. Чистая прибыль на обыкновенную акцию составила 1,28 евро по сравнению со значением прошлого года в 1,42 евро. Операционная прибыль снизилась на 7,1% — до 774 миллионов евро. Выручка увеличилась на 0,8% — до 5,077 миллиарда евро.

По итогам года группа подтвердила прогноз по органическому росту продаж на 0-2%, скорректированной маржи по EBIT — примерно на 16-17%.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары.